Almanya Türkiye'yi bekliyor: Milli takımını beklemeye başladılar: Sadece saatler var! Muhtemel 11'de olanlar

Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na mücadele etmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler,... Milyonların beklediği maç apar topar değil planlı olacak. Türkiye Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç nerede oynanacak? Belli oldu! Yanlış duymadınız, korkmaya başladılar! Türkiye'nin muhtemel 11'i gündeme oturdu. Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası. Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan millilerimiz, bu kez Samsun'da Galler'i konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, merakla beklenen Türkiye Galler milli maçı ile ilgili bilgiler...