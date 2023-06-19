Almanya Türkiye'yi bekliyor: Milli takımını beklemeye başladılar: Sadece saatler var! Muhtemel 11'de olanlar
Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na mücadele etmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler,... Milyonların beklediği maç apar topar değil planlı olacak. Türkiye Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç nerede oynanacak? Belli oldu! Yanlış duymadınız, korkmaya başladılar! Türkiye'nin muhtemel 11'i gündeme oturdu. Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası. Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan millilerimiz, bu kez Samsun'da Galler'i konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, merakla beklenen Türkiye Galler milli maçı ile ilgili bilgiler...
Türkiye Galler maçı için beklenen gün geldi çattı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya deplasmanındaki galibiyetini Galler karşısında taçlandırmak istiyor. İşte, Türkiye Galler maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve milli takımımızın muhtemel 11'i....
TÜRKİYE GALLER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Grupta ilk 3 maçında 6 puan toplayan A Milli Takımımızın Galler karşılaşması bu akşam saat 21:45'te oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE - 6 Puan (Maç fazlasıyla)
2- Hırvatistan - 4 Puan
3- Galler - 4 Puan
4- Ermenistan - 3 Puan
5- Letonya - Puansız
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir