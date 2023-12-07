Almanya, Türkiye'den alüminyum külçe ithal etmek istiyor: Türkiye ekonomisi için milyar dolarlık yatırım çekebilir
Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya, Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk üreticilerden alüminyum külçe almak için duyuru yaptı!
Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir.
Almanya’nın, Türkiye tarafından satılan birçok ürünün lokomotif pazarı konumunda olması nedeniyle, Almanya’dan Türkiye menşeli ürünlere gün geçtikçe talep daha da artmaktadır.
Her gün sayısız ilan yayınlayan B2B E-ihracat platformu olan TurkishExporter, bugün Almanya’dan gelen bir ithalat talebini duyurdu
Almanya’da ham petrol, LNG, LPG ile petrol ve dağıtım endüstrilerine odaklanan bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan bir ithalat ilanı yayınladı. Alman ithalatçı yayınladığı ilanla, Türk üreticilerden alüminyum külçe satın alacağını belirtti.
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