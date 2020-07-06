Almanya Türkiye seyahatleri ne zaman başlayacak?

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için hızlı bir adım atabileceklerini söyledi. Bareiß, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.

Türkiye Turizm Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen hafta yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini de sözlerine ekleyen Thomas Bereiß, “Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz” dedi. Bereiß “Türkiye seyahatleri mümkün kılabilmek için ne yapılabileceğini düşünme aşamasındayız. Diğer tatil beldeleri gibi Türkiye’ye de adil davranmalıyız’’ ifadelerini kullandı. Bereiß Türkiye’deki salgının düşük olmasıyla birlikte Türk Hükümeti’nin ülkeye gelen turistleri tekrar sağlıklı bir şekilde geri göndermesinin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında 6 Temmuz 2020 tarihinde iyileşenlerin sayısı 182 bin 995 oldu. Virüs 16 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.