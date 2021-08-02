"Almanya Taliban ile gizlice görüştü"

Münübe Yılmaz

Alman gazetesi Bild, Alman hükümet yetkililerinin Katar'da Taliban temsilcileri ile gizli bir görüşme yaptığını iddia etti. Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da Alman yetkililer ve Taliban temsilcileriyle arasnda gizli bir görüşme olduğunu açıklayan Bild, kaynağını açıklamadığı haberde, görüşmeyi Almanya Federal Haber alma Servisi'nin (BND) organize ettiğini kaydetti. ABD hükümetinin görüşmeye onay verdiğine dikkat çeken haberde Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Jasper Wieck'in insanı yardım kuruluşlarına yönelik güvenlik garantileri hususunda Taliban ile uzlaşmaya çalıştığı belirtildi. Bild'e göre Almanya, uluslararası güçlerin Afganistan'daki operasyonunda Alman ordusuna yardım eden yerel halkın geleceği ile de endişe duyuyor.