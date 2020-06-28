Almanya tahliye ettiği vatandaşlarından para topladı

Koronavirüs salgınında bir çok ülke, yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmek için uçaklar gönderdi. Hemen her çağrıya koşan Türkiye yurt dışında mağdur olan tek bir vatandaşını dahi bırakmadı. Ücretsiz olarak dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye getirilen vatandaşlar burada tedavi edilmiş, gözetim altında tutulmuştu.

Almanya da tıpkı Türkiye gibi vatandaşlarını ülkelerine götürmek için bir çok uçak kaldırdı. İlk başta ücret konusunda bir bilgilendirme yapmayan Alman hükümeti, aylar sonra vatandaşlarına kötü bir sürpriz yaptı.

Ücretler toplanacak

Salgının pandemi noktasına ulaşmasından hemen sonra sayısı 240 bini aşan Alman vatandaşı, Alman hükümetinin uçaklarıyla ülkelerine getirilmişti. Mart ayından bu yana bu uygulamanın ücretlendirmesine ilişkin bir açıklama yapılmazken, Alman Dışişleri Bakanlığı taşımacılık için hizmeti kullananlara fatura göndermeye başladı.

Bin euroluk fatura

Alman Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye kampanyasını kullanan vatandaşlarına biner euroluk faturaların kesileceğini belirtti.

yapılan açıklamaya göre, ücretsiz sanılan bu tahliye kampanyasının ardından vatandaşlara “fatura” kesilmesi öngörüldü. Mesafeye göre vatandaşlarından para toplayacak olan Alman hükümeti, 200 ila bin euro arasında değişen taşımacılık hizmetlerini faturalandırdı.

Hükümete eleştiri yağmuru

Hükümet, mesafeye göre faturalandırma uygulamasında Kanarya Adalarıyla, Kuzey Afrika rotalarından yapılan tahliyeler için 200, Güney Amerika, Asya'dan yapılanlar için 600, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan geri getirilenler için ise 1000 euroluk taşıma ücreti toplayacak.

Alman hükümetinin tavrı nedeniyle önceleri ücretsiz zannedilen bu hizmetten, sonrasında para toplanması büyük eleştirilere yol açtı. Uygulanan“mesafeye göre ücret” uygulaması Almanlar tarafından sosyal medyada infiale yol açtı. Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve Şansöle Angela Merkel topa tutuldu.

Türkiye koronavirüs sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarını ücretsiz olarak yurda taşımış, ihtiyaç durumu geliştiği için THY de devreye girerek sabit fiyat uygulamasıyla yurt dışında yaşayan vatandaşları Türkiye'ye ye taşımıştı.

Haber7