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Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya aldı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü Jornitz, hükümetin haftalık basın toplantısında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya'nın Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı aldığını hatırlattı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:18
Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya aldı

Sözcü Jornitz, "Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik daha önce onayı verilen satışlar dahil silah sevkiyatını tamamen durdurdu." ifadelerini kullandı. 

Alman federal hükümetinin Suudi Arabistan'a silah ihracat lisans sahipleriyle görüştüğünü belirten Jornitz, yasal gerekçelerle konuya dair ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, ikisi ihracat için hazır 20 devriye botunun da bu karardan etkilenmesi bekleniyor.

18 KİŞİYE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ 

Alman hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti. 

Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirildiğini ifade etmişti. 

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 20:18
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