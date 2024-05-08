‘Almanya suça ortak oluyor’
Almanya'da Sahra Wagenknecht tarafından kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) adlı parti, Alman Hükümeti'nin İsrail'e silah ihracatını yasaklamamasını "savaş suçuna yardım etmek" olarak nitelendirdi. Ayrıca Wagenknecht, İsrail'in Refah'ı tahliye etmeye başlamasını ise başka bir savaş suçuna hazırlanma olarak değerlendirdi.
Almanya'da Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) adlı parti kuran milletvekili Sahra Wagenknecht, Alman Hükümeti'nin İsrail'e silah ihracat yasağı getirmemesinin "savaş suçuna yardım etmek" olduğunu söyledi. Wagenknecht, İsrail'in Refah'ı tahliye etmeye başlamasını ise başka bir savaş suçuna hazırlanma olarak nitelendirdi. BERLİN
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