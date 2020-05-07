  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı

Almanya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart’ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:06:32 -
Almanya sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı

Almanya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart’ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı.


Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya, salgın ile mücadele kapsamında 16 Mart’ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka ile olan sınırlara getirdikleri kontrollerin 15 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Seehofer, ayrıca İspanya ve İtalya ile uçuşların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.


Bakan, transit seyahatlere, mal taşımacılığına, geçerli nedeni olanlara, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanlara ve cenazelere geçiş imkanı sağlandığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı