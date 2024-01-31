Almanya seviciler yine ters köşe! İşte Ocak ayı enflasyon rakamı
Destatis tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9 artış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Açıklanan veriye göre Almanya'da ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9 artış gösterdi.
Ülkede 2023 yılı Kasım ayında yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Öte yandan, ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.
Tüketici Fiyat Endeksi artışı yüzde 3,1!
Almanya'da Harmozine Tüketici Fiyat Endeksi ise aralık ayındaki yüzde 3,8'lik artışa karşı ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti.
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