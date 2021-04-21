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Avrupa Almanya seçime gidiyor: Şansölye Merkel’in halefi o isim oldu
Avrupa

Almanya seçime gidiyor: Şansölye Merkel’in halefi o isim oldu

Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimler için Hıristiyan Birlik Partileri’nin başbakan adayı, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet oldu. Söder, inadını bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:31:00 -
Almanya seçime gidiyor: Şansölye Merkel’in halefi o isim oldu

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yönetim kurulunda alacağı kararı kabul edeceğini söyleyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, dün bir açıklama yaparak çekildiğini duyurdu. CDU Yönetim Kurulu pazartesi akşamı yaptığı oylamada Armin Laschet'i aday gösterdi. Oylamada 31 kişi Laschet'i desteklerken 9 üye Söder'e oy verdi. 6 üye ise çekimser kaldı.

Söder’den açıklama

CDU'NUN, "Yönetimin yüzde 77.5'i Laschet'in başbakan adayı olmasını istiyor" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Bavyera Başbakanı Söder, "Adaylıktan çekildim" dedi. Bir basın toplantısı düzenleyen Hıristiyan Sosyal Birlik Partili Bavyera Başbakanı, başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu. Böylece Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) eylül ayındaki genel seçimde başbakan adayı olarak Armin Laschet belirlendi.

Armın Laschet kimdir?

BAŞBAKANI olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Aachen kentinde 1961 yılında dünyaya gelen Armin Laschet, 1981-1987 yıllarında Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987- 1988'de gazetecilik eğitimi aldı. Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı. Laschet, 2005-2010 yıllarında Kuzey Ren-Vestfalya Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığı'nı üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk- Alman dostluğuna katkıda bulundu. 39 yıldır evli olan Laschet, üç çocuk babası.

Laschet’e Türklerden destek

CDU Genel Başkanı Armin Laschet'in başbakanlığına Türklerden de destek geldi. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Laschet'in başbakan olmasının Almanya'da yaşayan herkesin lehine olacağını belirtti.

 

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