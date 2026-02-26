  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Almanya savunmasında İsrail etkisi güçleniyor

Almanya donanması, Thyssenkrupp ve İsrail ortak yapımı tam otonom insansız denizaltı BlueWhale’i envanterine kattı.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından yapılan açıklamaya göre, TKMS ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) tarafından ortaklaşa geliştirilen tam otonom insansız denizaltı, Almanya'nın kuzeyindeki Eckernförde deniz üssünde düzenlenen törenle Alman donanmasına teslim edildi.

Teslim törenine, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner ve Alman Donanma Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack başta olmak üzere, üst düzey askeri ve bürokratik yetkililer katıldı.

Almanya’nın ‘Kurs Marine 2035+’ vizyonu doğrultusunda envantere giren BlueWhale, su altı savunma konseptinde stratejik bir değişimi temsil ediyor.

Öte yandan, Almanya ile İsrail arasındaki savunma işbirliği, su altı sistemlerinin yanı sıra hava savunma alanında da stratejik yatırımlarla derinleşiyor.

Berlin yönetimi, Aralık 2025’te İsrail yapımı Arrow 3 anti-balistik füze savunma sistemi için halihazırdaki sözleşmesini 3.1 milyar dolarlık ek bir genişletme paketiyle onaylamıştı. Bu paketle birlikte, iki ülke arasındaki toplam savunma tedariki yaklaşık 6.7 milyar dolara ulaştı.

İsrail Savunma Bakanlığı ise bu devasa tutarın "İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması" olduğunu söylemişti.

