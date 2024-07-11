Almanya savaş alanına döndü! Bozkurtla uğraşan bakan İngiliz magandalara yol açtı
Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, en ufak taşkınlığa sebebiyet vermeyen bozkurt işaretiyle uğraşırken ülkedeki asayişin canına okudu. Hollanda - İngiltere maçı öncesinde taraftarların koordinasyonunu sağlayamayan bakanlık yüzünden taraftarların bulunduğu bölge adeta savaş alanına döndü.
Hollanda-İngiltere maçı öncesi masalar, sandalyeler havada uçuştu. Kazananın finale çıkacağı mücadele öncesi Almanya sokakları savaş alanına döndü. Karşılaşma öncesinde taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi. İlk aşamada eğlenceli anlar yaşandı fakat sonlara doğru iki ülkenin taraftarları birbirine girdi.
Maçın başlamasına sayılı saatler kala sokaklarda Hollandalı taraftarların sayısal olarak fazla olması dikkati çekti. Kendilerine gösterilen toplanma alanında bir araya gelen Hollandalılar, üstü açık iki otobüs eşliğinde marşlar söyleyerek stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. 'Portakallar'ın stadyuma yürüyüşü yaklaşık 2,5 kilometre sürdü.
Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar ile Hollandalı taraftarlar arasında büyük kavgalar çıktı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda birçok yaralı hastaneye kaldırıldı.
Hiçbir taşkınlığa sebebiyet vermeyen bozkurt işaretini kafaya takan Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in asayişi sağlayamaması büyük tepki çekti. Ülkede Faeser’in istifası için kamuoyunda sesler yükselmeye başladı.
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