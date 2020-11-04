Almanya, PKK’lıların adını sokaklara verdi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışında da terör örgütü sevicileri de Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kentlerinde çalışmalar yürüten terör destekçilerine, Avrupa ülkeleri de destek veriyor. Almanya’nın Dresden kentinde 4 sokağın ismi değiştirilerek Suriye’nin kuzeyinde öldürülen YPG/PKK’lı teröristlerin isimleri verildi. Sokaklara verilen teröristlerin isimleri “Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox” oldu.

Türkiye aleyhine bir lobi oluşturdular!

Almanya’da bir çalışma yapıldığını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Gerek Berlin’de gerek Hamburg’da ve diğer yerlerde bir şeylerle karşılaştık. Parlamentoda da bulunan bazı milletvekilleri HDP, CHP yanlısı ve yoğun bir şekilde Türkiye aleyhinde gayretler içerisinde. Özellikle terör örgütü FETÖ’nün, PKK’nın güdümüne girmişler. Türkiye aleyhine bir lobi oluşturmuşlar. Yani Türkiye ile düşmanlık hisseden tüm unsurlarla iç içeler. Almanya’nın Dresden kentinde 4 sokağın ismi değiştirilerek Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK’lı teröristlerin isimlerinin verilmesini de bunun bir tezahürü olarak görüyorum” diye konuştu.

Türkiye ihanetçilerinin ilk durağı Almanya!

“Türkiye’ye ihanet edenlerin ilk kaçtıkları durağın neresi olduğuna bakmak lazım” diyen Erdoğan, “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yoğunlaşılan ülkelerin başında Almanya geliyor. Yani Almanya ilk kaçış noktaları. Almanya’daki çalışmalarımızda hep karşımıza bu tür şeyler çıktı. Onun için bu onların eyaletler üzerindeki gücünü de gösteriyor” ifadelerini kullandı.