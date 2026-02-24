Almanya’nın 2 Milyar Avroluk "Zırhlı" Hamlesi Başladı: İlk Teslimat Tamam!

Almanya, "Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurma" vizyonu kapsamında Finlandiya merkezli Patria ile yürüttüğü CAVS programında vites yükseltti. İlk 5 adet Patria 6×6 zırhlı aracı, teknik doğrulamalar ve personel eğitimi için erken aşamada teslim edildi. Araçların üreticisi olan Patria Group'un 23 Şubat 2026 tarihinde yaptığı resmi duyuruda projenin ayrıntıları açıklandı.

2 milyar avroluk dev projenin, Alman ordusunun 2029 yılındaki "tam harbe hazırlık" hedefinin de en kritik parçası olduğu belirtiliyor.

Toplamda 876 araçlık bir filo hedeflenen projede, 2027’den itibaren Almanya'da yerli olarak üretim planlanıyor. Araçlar, Kongsberg RS4 uzaktan komutalı silah sistemleriyle donatılarak birer "yürüyen kaleye" dönüştürülmesi de düşünülüyor.

Mühendislerden zırhlı keşif gruplarına, havan destek birimlerinden ateş kontrol modellerine kadar 4 farklı varyantla Alman ordusunun tüm muharebe destek yapısının yeniden kurgulanmasının amaçlandığı projede 24 tonluk devler, karada 100 km/s hıza ulaşırken amfibik yetenekleriyle suda da engel tanımamıyı amaçlıyor.

Suda 8 km/s. hıza ulaşan, 8.5 ton yük taşıma ve modüler tasarıma sahip, Scania DC09 dizel motor ile yüksek manevra kabiliyeti de bulunan araçlar, taşımacılığın ötesinde; keşif, havan ve komuta kontrol rollerini de üstlenecek.