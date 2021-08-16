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Gündem Almanya panikte: Bu konuda Türkiye ile yakından çalışmalıyız
Gündem

Almanya panikte: Bu konuda Türkiye ile yakından çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 13:10:00 -
Almanya panikte: Bu konuda Türkiye ile yakından çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor" dediği iddia edildi.

Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız" dediği kaydedildi.

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Yorumlar

Pasha

Reis inşallah Avrupa'nın ipini çeker.
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Şeyh Şamil

Türkiye ile yakın çalışalımdan maksat; bir kaç milyar koklattık mı milyonlarcasıni Türkiye'ye kakalarız! Kesinlikle sınırları batı yönünden sürekli açık tutmalıyız. Batı ne söz verirse versin. Asla tutmazlar bize de bir 5 milyon ddaha kalır.
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