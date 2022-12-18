Almanya ordusundaki Puma'lar, Alman tatbikatında sınıfta kaldı! Yeni kararlar, detaylar rapor edildi

Spiegel dergisinin haberine göre, 10. Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Ruprchet von Butler'in ordu yönetimine ve Alman Savunma Bakanlığına gönderdiği yazıda, tümene bağlı iki bölüğün, Aşağı Saksonya eyaletinin Munster kentinde Leopard 2 tankları ve Puma tipi zırhlı muharebe araçlarıyla tatbikat yaptığı aktarıldı.

Yazıda, Leopard 2 tanklarındaki göreve hazır olma durumunun yüzde 80 ila yüzde 90 olduğu, "oluşan hasarların genellikle gece giderildiği" belirtildi.

Pumalarda ise durumun farklı olduğu ifade edilen yazıda, bölüğün 18 zırhlı muharebe aracıyla başladığı tatbikatın 8. gününde "bu araçların göreve hazır olma durumunun sıfıra düştüğü" kaydedildi.

Kullanıma hazır olan son iki Puma'nın da dün yapılan atış gününde kule sorunlarıyla bozulduğu bildirildi.

Özellikle yüksek teknolojiye sahip Puma tipi zırhlı araçların elektronik donanımının etkilendiği belirtilen yazıda, bir Puma'da ise sürücü bölümünde kablolunun yandığı ifade edildi.

Yazıda, askerlerin bu hataları bildiği, ancak bunların "şimdiye kadar bu kadar sıklıkla meydana gelmediğinin" rapor edildiği aktarıldı.

Haberde, yazının Almanya Savunma Bakanlığında telaşa yol açtığı vurgulanarak, Butler'in tümenine bağlı 37. Mekanize Piyade Tugayı'nın gelecek yıl NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin çekirdeğini oluşturacağı kaydedildi.

Almanya Genel Kurmay Başkanı Ebehard Zorn da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pumaların yeniden göreve hazır olması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Silah endüstrisinin uzmanlarıyla bu konuda ivedilikle hasar tespitine başlayacağız." ifadesini kullandı.