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Almanya o teröristleri vatandaşlıktan çıkarıyor!

Alman basını, hükümetin yakın bir zamanda DAEŞ'e katılan Almanları vatandaşlıktan çıkarma konusunda yasa çıkaracağını açıkladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:53
Almanya o teröristleri vatandaşlıktan çıkarıyor!

Alman medyası hükümetin Alman DAEŞ mensuplarının vatandaşlıklarını bazı koşullarda iptal etme konusunda uzlaştığını duyurdu.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberine göre Alman hükümeti ikinci bir ülkenin vatandaşlığına sahip, 18 yaşın üzerinde ve çatışmalara katılanların Alman vatandaşlığını iptal edebilecek.

Almanya'da yürürlükte olan yasalara göre Savunma Bakanlığı'ndan onay almadan yurt dışındaki herhangi bir silahlı güce gönüllü olarak katılan Almanların vatandaşlıkları iptal edilebiliyor. Hükümetin yeni plan ile ilgili yasaya bazı eklemeler yapacağı belirtiliyor. Alman hükümet ortakları 2014 yılından beri bu konuda yeni bir yasa üzerinde tartışmalar yürütüyor.

70 Alman vatandaşı tutuklu

Ancak söz konusu planın halihazırda tutuklu Alman vatandaşı DAEŞ güçlerini kapsamayacağı kaydedildi.

DAEŞ'e katılan 70 Alman vatandaşı Suriye'nin kuzeyinde, Irak, Türkiye ve Yunanistan'da tutuklu bulunuyor. Bu kişilerin bir bölümü Alman vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin vatandaşlığına da sahip. Alman hükümetinin yeni planına göre bu kişilerin Alman vatandaşlıkları iptal edilemeyecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:53
  1. Almanya
  2. DAEŞ

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