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Avrupa Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nden Kudüs İçin açık mektup
Avrupa

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nden Kudüs İçin açık mektup

Kudüs'te tırmanan şiddet sebebiyle Almanya Müslümanlar Koordinasyon Kurulu (KRM), siyasileri harekete geçmeye çağıran bir açık mektup yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:07:00 -
Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nden Kudüs İçin açık mektup

Almanya Müslüman Koordinasyon Konseyi (KRM), Kudüs’te artan şiddet hakkındaki endişelerini ifade etmek için bir açık mektup yayınladı. BM verilerine göre, geçen haftadan Pazartesi gününe kadar Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yüzlerce kişi yaralandı. İşgal altındaki Filistin topraklarından ve Gazze Şeridinden gelen roket ateşi, süregelen çatışmayı tırmandıracak şekilde ateşledi. Bu süreçte, her iki taraftan çocuklar da dahil olmak üzere mağdurlar acı çekiyor.

KRM açıklamasında, “Bu tırmanışı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz ve tüm tarafları çatışmayı bir an önce bitirmeye çağırıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz ” dedi.

Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa‘da ramazan ayında şiddet sarmalının ateşlenmesi ve duman bombasının patlatılması ve göz yaşartıcı gazla saldırıya uğrayanların dünya çapındaki Müslümanların dini duygularından sarsıyor. Şiddetin başlangıç noktası, Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin yaşadığı evlerinden tahliye edilmeleri tehdidiydi.

Bütün olarak dünya toplumu Kudüs’e barış getirmeli

KRM, şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için İsrail güvenlik güçlerini geri çekilmeye çağırıyor. Gazze’den fırlatılan roketler de aynı şekilde durdurulmalı. KRM, “Kudüs bir ateş kaynağı olmaya devam etmemeli, bir diyalog ve bir arada yaşama yeri olmaya devam etmelidir.” çağrısında bulundu.

Yenilenen çatışma, sorunların kendi kendine çözülmeyeceğini bir kez daha açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle KRM, dünya toplumunu “dostane ve adil bir çözüm getirmeye” çağırıyor. Tarih boyunca, Kudüs’te birkaç din barış içinde bir arada yaşamıştır. KRM, bunun bugün ve gelecekte de mümkün olduğuna inanıyor.




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