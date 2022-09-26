“Almanya mı bizi kıskanacak ha ha ha” diyen tayfa nerede?

Almanya'nın Thüringen eyaleti parlamentosu enerji tasarrufu için ısıyı 19 dereceye düşürdü, üşüyen vekillere battaniye dağıtıldı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Almanya'daki enerji krizi ve Türkiye'de ortalığı ayağa kaldıran muhaliflerin öngörüsüzlüğü de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Vatandaşlara, "23 derece yerine 22 dereceye ayarlarsanız peteklerinizi yüzde 7 tasarruf edersiniz" dediği zaman Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Ha ha ha, hani Almanya bizi kıskanıyordu, ne oldu, sizin işiniz vatandaşa tasarruf tavsiye etmek değil, sizin işiniz enerjiyi ucuzlatmak" diye Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi hedef haline getirmişti Enerji Bakanı'nı.

Şimdi Almanya'da 19 dereceye kadar indirmişler. 23'ten 22'ye gibi 1 derecelik bir fark da değil. Bir de battaniye dağıtmışlar.