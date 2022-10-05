Almanya meraklısıTürk doktorlar pişman: Berlin’de doktorlar grev yaptı!

"Marburger Bund" doktorlar sendikasının çağrısıyla ücretlerin artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirmesi talebiyle bir günlük iş bırakma eyleminde bulunan doktorlar, Mitte ilçesindeki Charite Hastanesi'nin önünde toplandı.

Doktorlar, "Sınıra geldik", "İyi sağlık hizmetinin bedeli var”, "Saygı" ve “Risk faktörü yorgun doktorlar” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Sendika ile işveren arasındaki görüşmelerde doktorları temsil eden Julain Gabrysch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok şey iyi gitmiyor. Üzerimizde büyük bir yük var. Birçok meslektaşım tükenmişlik ile karşı karşıya. Aşırı yorgun olmamız hastalarımızı tamamen riskli duruma düşürüyor. Çünkü 24 saat çalıştıktan sonra onlara derman olamıyoruz. Bu, bize ve hastalarımıza acı veriyor. Bunun için burada sokaktayız.” dedi.

Gabrysch, işverenden enflasyon seviyesinde ücret artışı ile gece ve hafta sonu mesai için ek ücret talep ettiklerini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istediklerini söyledi.

İşveren tarafından baskı altına alınmak istemediklerini de vurgulayan Gabrysch, “(Doktorlardan greve) Yüzde 100’e yakın destek var. Müzakerelere cesaretli bir şekilde giriyoruz. Eğer durumu tırmandırmamız gerekirse o zaman tırmandırırız. Korkumuz yok.” ifadesini kullandı.

Greve katılan Jeroin Riesk, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini belirterek “Bir yıl acil serviste çalıştım ve çok yorgundum. Kısmen bu Kovid-19’dan da kaynaklandı. Ancak 12-14 kez arka arkaya çalışmanın ardından birkaç gün izinli olunmasına rağmen başka bir meslektaşın yerine işe gitmek zorunda kalıyorsun. O zaman çok yorgun oluyorsun ve hastalara iyi bir şekilde bakamıyorsun. Bu, hastaları tehlikeye atmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Marburger Bund’dan yapılan açıklamada, üç tur yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç elde edilemediği belirtilerek “Charite Hastanesi yönetimi görüşmeleri uzatmak istiyor. Yapılan teklif yeterli değil." dedi.

Açıklamada, Charite Hastanesi'ndeki doktorların 15 yıl sonra ilk kez grev yaptığına işaret edildi.