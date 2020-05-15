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Spor

Almanya Kulüpler Birliği, teknik direktörlerin maske takma zorunluluğunu kaldırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:45:20 -
Almanya Kulüpler Birliği, teknik direktörlerin maske takma zorunluluğunu kaldırdı

BERLİN (AA) - Almaya Kulüpler Birliğinin (DFL), yarın yeniden oynanmaya başlanacak 1. ve 2. futbol liglerinde teknik direktörlerin müsabaka sırasında maske takma zorunluluğunu kaldırdığı bildirildi.

DFL Direktörü Ansgar Schwenken, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, teknik direktörlerin maç sırasında sosyal mesafeye uyulmasını yeterli bulduklarını belirterek, ağız ve burun bölgesinin kapatılmasının talimat verme gibi görevleri sınırladığını ifade etti.

Schwenken, yedek kulübesinde oturan diğer kişilerin ise ağız ve burun bölgesini kapatması gerektiğini kaydetti.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da, 1. ve 2. futbol ligleri yarın kaldığı yerden devam edecek.


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