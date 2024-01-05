Almanya kömürü azalttı! Almanya'da sanayi sektörüne sıkı kural: emisyonlar 70 senenin en düşük seviyesine indi!

Almanya‘nın 2023 yılındaki sera gazı emisyonları, kömür enerjisi kullanımının azalması sayesinde 70 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Agora Energiewende düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, ülkede geçen yıl toplam 673 milyon ton sera gazı salındı. Bu miktar, 2022’ye kıyasla 73 milyon ton daha az.

Guardian’ın haberine göre, bu azalmanın büyük bir kısmının, kömürden elde edilen enerji üretiminin ciddi oranda düşmüş olmasından kaynaklandığı açıklandı. Bu düşüş, karbondioksit emisyonlarında 46 milyon tonluk bir azalmaya neden oldu.

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Almanya’da sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonlarda da önemli bir düşüş gözlemlendiği bildirildi. Bu düşüş, özellikle enerji şirketlerinin üretimlerindeki azalmadan kaynaklanıyor. 2023’te yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik, toplam üretimin yarısından fazlasını oluşturdu. Bu, Almanya tarihinde ilk kez gerçekleşen bir durum.

Buna karşın, kömürün payı yüzde 34’ten yüzde 26’ya düştü. Almanya, Rusya‘nın Ukrayna‘yı işgali sonrasında doğalgaz tedariğindeki kesintiler nedeniyle kömüre yönelmişti. Ancak sonrasında ülke fosil yakıt kullanımını önemli ölçüde azalttı.

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Agora’nın direktörü Simon Müller, yenilenebilir enerjinin bu artışının, Almanya’nın 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 80’ini rüzgar ve güneş enerjisinden elde etme hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Ancak, 2023’teki emisyon azalmasının çoğunun endüstriyel veya iklim politikası açısından sürdürülebilir olmadığı da vurgulandı.