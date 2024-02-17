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Dünya Almanya istediği dünya düzenini açıkladı
Dünya

Almanya istediği dünya düzenini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 21:06:00 -
Almanya istediği dünya düzenini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dünyada çok kutuplu düzenden yana olduklarını ve bunun herkes için en iyisi olduğunu açıkladı.

Baerbock, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile "Fırsatları birlikte büyütmek" konulu panele katıldı.

Baerbock, "Biz dünyada çok kutuplu düzenin korunmasından yanayız çünkü bu herkes için en iyi korumayı sağlar." dedi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Baerbock, meselenin meşru müdafaa hakkı meselesi olmadığını ifade ederek, "Bence biz Batılılar (bu kelimeyi sevmesem de) olarak, Birleşmiş Milletler bünyesinde hepimiz meşru müdafaa hakkı olduğu konusunda hemfikiriz ve hepimiz İnsan Hakları Beyannamesi'ni imzaladık ve bu da elbette özellikle Ukrayna söz konusu olduğunda birbirimize saygılı davranmamız anlamına geliyor." diye konuştu.

Alman Bakan, Gazze'deki durumu sürekli takip ettiğine işaret ederek, "Tüm gün boyunca Gazze'de neler olduğuna bakıyorum ve izliyorum. Bazen buna dayanamıyorum. Şu anda yapabileceğiniz tek şey kurtarmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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