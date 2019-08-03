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Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?

Almanya’ya işçi alımları ne zaman? Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gitmek isteyenler Almanya iş ilanlarını araştırmaya başladı. Sanayi alanında çok sayıda işçi alımı yapan Almanya şimdi de hasta bakımı alınında işçi alımı yapıyor. PKS şirketinden hasta bakım işçisi için personel alım ilanı yapıldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Almanya’da yabancı işçi alımı yasası yürürlükte olacak. Bazı şirketler şimdiden Türkiye'den işçi alımı ilanı yapmaya başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
Almanya işçi alımı başvuru şartları neler?

Almanya’ya işçi alımları ne zaman? Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gitmek isteyenler Almanya iş ilanlarını araştırmaya başladı. Sanayi alanında çok sayıda işçi alımı yapan Almanya şimdi de hasta bakımı alınında işçi alımı yapıyor. PKS şirketinden hasta bakım işçisi için personel alım ilanı yapıldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Almanya’da yabancı işçi alımı yasası yürürlükte olacak. Bazı şirketler şimdiden Türkiye'den işçi alımı ilanı yapmaya başladı.

Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için gitmek isteyen adayların alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekli olacak. Meslek Yüksek okullarından ve üniversitelerden mezun olmaları gerekli olacak. Kadın ve erkek adaylarda başvuru yapabilecekler. Ayrıca Oldernburg kentinde adaylar görevlendirilecekler. Türk Sağlık Sendikası işçi alımlarında iş birliği çalışmalarının yaptığı belirtilmektedir. Ayrıca iş görüşmelerinde kabul edilen adayların Almanca kurusu görecekleri belirtildi. İki hafta staj görecekler. iş sözleşmesinde 3 yıl görevlendirtmek üzere anlaşma yapılacak. Maaş haklarında en az 2 bin 500 Euro olmak üzere daha sonraki zaman diliminde 3 bin euro verilecek. Yasa 2020 yılının başında yürürlükte olacak.

İŞKUR Almanya iş başvurusu

Almanya'ya işçi olarak gitmek istiyorum diyen kişilerde aranılan tek şart 20 yaşından büyük 45 yaşından küçük olmak. Bu yaş aralığında olan herkes istediği takdirde Almanya İşçi başvurusu için Almanya iş başvuru formu doldurabilecek.

İŞKUR üzerinden yayımlanan çok sayıda memur personel alım ilanına çok yakında yeni bir ilan daha eklenecek. Bu ilanda Almanya' ya vasıflı ve vasıfsız olmak üzere toplamda 10 bin personel alımının yapılacağı duyurulacak. Konuya ilişkin detayları aktaracak olursak, OBM Türkiye tarafından yapılan açıklamaları ulaştırmak doğru olacaktır.

İlgili açıklamalarda OBM Türkiye Genel Müdürü Osman Taş 10 bin vasıflı ve vasıfsız personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamasında İŞKUR ile sürekli irtibatta olduklarını aktararak; önemli ifadelere yer verdi. Yaptığı konuşmasında ülkeye ciddi döviz girdisi sağlayacak projenin detaylarını aktardı.

Açıklamasında "Türkiye’ye gelme sebeplerimizdeki en büyük neden Türk olmam. Kendi milletimin Almanya’ya gitmesine yardımcı olma amacıyla buraya geldim. Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık. Yabancı işçi yasası 1961’den bu yana mevcut. 2010’da yeni bir düzenleme yapıldı kölelik gibiydi ama yasa yürürlüğe girmedi. Projeler üzerine konuştuk, araştırmalar yaptık. İki senedir bu konu üzerine konuşuyoruz ve geçen hafta bütün onayları aldık ve şansımıza Almanya da bunun açıklamasını yaptı. Artık 3. Devletlerden vasıflı ve vasıfsız işçi getirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
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