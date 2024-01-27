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Avrupa Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı
Avrupa

Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:10:00 -
Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenindeki düşüş, beklentilerin aksine bu yılın ilk ayında da devam etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı ocak ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da 2023 Aralık ayında revize edilerek 86,3 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle ocakta 85,2 puana geriledi. Böylece endeks, düşüşünü beklentilerin aksine ikinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 86,7 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo Beklentiler Endeksi 84,2 puandan 83,5 puana, Mevcut Durum Endeksi de 88,5 puandan 87 puana geriledi.

Ifo anketinde, hizmet ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerde ocak ayında bir kez daha karamsar olduğunu vurgulayarak, "Alman ekonomisi resesyona saplanmış durumda." ifadesini kullandı.
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Alman ekonomisi, geçen yıl yüksek enflasyonun alışılmışın dışında satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ekonomide devam eden küçülmeden çıkmak için mücadele eden Almanya'da bu yıl için ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor.

Ifo, ülke için bu yıla ilişkin büyüme tahminini federal hükümetin kemer sıkma önlemleri nedeniyle dün yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirdi.

 

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