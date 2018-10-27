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Almanya ile enerjik dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin ardından iki ülke arasında yeni bir döneme girilirken başta enerji olmak üzere birçok alanda yeni yatırımların önü açıldı. Türkiye’ye ziyarette bulunan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir niyet mektubu imzalandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:39
Almanya ile enerjik dönem

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu, iki ülke arasında yeni işbirliğinin başlaması için adımların atılmasına sahne oldu.

2. Türk-Alman Enerji Forumu’nda iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya ile Türkiye arasında enerjideki iş birliği potansiyelinin hızlıca hayata geçirilmesi için Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir niyet mektubu imzalayacaklarını belirtti. Bakan Dönmez, “Bu niyet mektubunda yer alan iş birliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve sonuç odaklı devam ettirerek, halihazırda belirli bir seviyeye ulaşmış olan ikili iş birliğimizi daha da geliştireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Enerjinin yolu Türkiye’den geçiyor

Dönmez, AB’nin enerjide yapacağı stratejik hamlelerin yolunun Türkiye’den geçtiğine işaret ederek, Türkiye’nin artan jeopolitik konumunun öneminin “Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar” tezini her geçen gün pekiştirdiğini belirtti.

Türkiye’nin güçlü liderliğin getirdiği siyasi istikrar ve sağlam ekonomik altyapısı sayesinde, dev enerji projeleri için istikrarlı ve güven veren bir partner olarak öne çıktığını dile getiren Dönmez, ”Sağduyulu ve önyargılardan uzak bir yaklaşımla, karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde atacağımız adımlarla iki ülke arasındaki ilişkiler eminim ki çok daha parlak bir noktaya gelecek” diye konuştu.

Güçlerimizi birleştirmeliyiz

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konvansiyonel enerji kaynakları yanında sürekli büyüme gösteren yenilenebilir enerjiye yönelmek gerektiğini, sisteme entegrasyonun da önemli olduğunu belirtti.

Ekonomilerini geliştirmek isteyen tüm ülkeler için sürdürülebilir enerjinin gerekli olduğuna işaret eden Altmaier, şöyle konuştu:

Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa’nın bir parçasıdır. Asya kısmında ise birçok komşusu var. Almanya, uluslararası arenada yenilenebilir enerjinin üretimi konusunda itibara sahiptir. Alman şirketler Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Artık Türk şirketler de enerji dönüşüm sürecinde Almanya’da faaliyet göstermek istiyor. Sanayi üretimi konusunda da iş birliği yapılmaktadır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz. İki tarafın da birbirinden öğrenecek çok şeyi var.

Yeni dönemde yeni işbirlikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkta Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. 

Türkiye ve Almanya ilişkilerindeki canlanmanın umut verici ve sevindirici olduğunu ifade eden Varank, bu durumun somut sonuçlarına hep birlikte şahit olunacağını söyledi. 

Varank, “Yeni dönemde sizlerle aktif bir çalışma mekanizması ve yeni iş birliği alanları geliştirmek istiyoruz” dedi. 

Altmaier de Türkiye ziyaretinde son derece yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Özellikle duraklama dönemini bitirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Sanayi alanındaki iş birliğine, projelere çok büyük önem atfediyorum” dedi. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:39
  1. Türk-Alman Enerji Forumu
  2. 2. Türk-Alman Enerji Forumu
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier
  5. Bakan Dönmez
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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