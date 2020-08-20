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Aktüel Almanya, Hırvatistan’ın iki bölgesini Kovid-19 riskli alanı ilan etti
Aktüel

Almanya, Hırvatistan’ın iki bölgesini Kovid-19 riskli alanı ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:18:47 -
Almanya, Hırvatistan’ın iki bölgesini Kovid-19 riskli alanı ilan etti

BERLİN (AA) - Almanya, Hırvatistan’ın iki bölgesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine aldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

Hırvatistan’da Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Split-Dalmatçya ve Sibenik-Knin bölgeleri ve Romanya’nın Valcea bölgesi bu listeye dahil edildi.

Lüksemburg ve Romanya’nın Mehedinti, Ialomita ve Timiş bölgeleri ise listeden çıkarıldı.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İspanya ile Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor.

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