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Aktüel Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı
Aktüel

Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı

Dışişleri bakanları ortak açıklaması: - ''BM Güvenlik Konseyi reformları konusundaki tartışmalara yeni bir yön vermeye kararlıyız''

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:08:06 -
Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Almanya, Hindistan, Brezilya ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform çağrısı yaptı.

BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu video konferans yöntemiyle görüştü.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde reforma ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, ''Bugünün dünyası, 75 yıl önce Birleşmiş Milletler'in kurulduğu zamandan çok farklı. Daha çok ülke, daha çok insan, daha çok zorluk ama aynı zamanda daha çok çözüm var. Çalışma yöntemlerimizin ayak uydurması ve uyum sağlaması gerek." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler'in üç ana organında reform çağrısı yapılan açıklamada, ''BM Güvenlik Konseyi reformları konusundaki tartışmalara yeni bir yön vermeye kararlıyız.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üye sayısının Afrika dahil diğer ülkelerin de temsiliyle artırılmasının konseyin saygınlığını koruyacağı ve günümüz krizlerine barışçıl çözüm için gereken siyasi desteği oluşturacağı kaydedildi.


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