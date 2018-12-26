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Almanya haddini aştı! Türkiye hakkında skandal ifadeler

Almanya'da Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, ülkemiz hakkında skandal ifadeler kullanıldı. Raporda,"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el-Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır" şeklinde küstah ifadelere yer verildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:11
Almanya haddini aştı! Türkiye hakkında skandal ifadeler

Almanya Federal Meclisi,Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.

Skandal ifadeler

Almanya'da Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el-Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Alman hükümeti, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı da kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:11
  1. Almanya Federal Meclisi
  2. Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi
  3. Türkiye raporu
  4. Skandal ifadeler

YORUM YAZ

  • receprecep1 sa önce
    alman domuzları abd si rusyası iranı tüm alfabatik terörüstleribirleşmiş itlerinin tamamı 7 senedir 1 milyon insanı katlederken hiç meclislerinizde böyle gündemleriniz olmuyordu biz hepinizi sildik bilinki ümmetin savaşı yeni başlıyor
  • halilhalil1 sa önce
    peki, hergün yeni bir yerleri isgal eden yahudilere neden sesiniz cikmaz alman köpekleri ?
  • Nettulah Nülen (Bonn)Nettulah Nülen (Bonn)1 sa önce
    Seni seviyorum Deutschland, seni seviyoruz Merkel. Deutschland`siz bir dünya düsünülmez. Orasi bizim toplanma ve toparlanma yerimiz`dir.
  • HanxoHanxo1 sa önce
    kafir itler. ya sizin varliginiz ya fransanin ya italyanin ya ingileterenin ya abd nin. babyi alirsiniz cavir soylari.. gecti o günler.
  • Kurt KapanıKurt Kapanı1 sa önce
    Geçin artık oraları. Ne demiş atalarımız: it ürür kervan yürür. Bırakalım bu alman bozuntularını bunlar ürüsün, bizim yiğitlerimiz yürüsün... Allah yar ve yardımcısı olsun aslanlarımızın...
  • ErsinErsin1 sa önce
    Problem yok it ürür kervan yürür. Bırakın havlama haklarını kullansınlar.

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