Almanya haddini aştı! Türkiye hakkında skandal ifadeler

Almanya Federal Meclisi,Sol Parti grubunun girişimi üzerine Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Suriye'de işgalci güç olarak değerlendirildi.

Skandal ifadeler

Almanya'da Federal Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el-Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Alman hükümeti, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı da kabul edilemez olarak nitelendirmişti.