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Almanya "glifosat" kullanımını yasaklayacak

Almanya, 2023'ün sonundan itibaren yabani ot ilacı glifosatın kullanımını yasaklayacak-Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze:-“Böceklere zarar veren, insanlara da zarar veriyor. Böceklerin olmadığı bir dünya yaşamaya değmez”

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:17
Almanya "glifosat" kullanımını yasaklayacak

BERLİN (AA) – Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, Almanya’nın 2023'ün sonundan itibaren yabani ot ilacı glifosatın kullanımını yasaklayacağını bildirdi.

Schulze, düzenlediği basın toplantısında, Almanya Çevre Bakanlığı'nın böcekleri koruma eylem planı kapsamında bakanlar kurulunun 2023'ün sonundan itibaren yabani ot ilacı glifosatın kullanımını yasaklanması konusunda karar aldığını söyledi.

Schulze, böcek popülasyonunun ekosistem ve gıda bitkilerinin döllenmesinde önemli olduğuna değinerek, “Böceklere zarar veren, insanlara da zarar veriyor,” diye konuştu.

"İhtiyacımız olan şey daha fazla uğultu ve vızıltı” diyen Bakan Schulze, “Böceklerin olmadığı bir dünya yaşamaya değmez." yorumunu yaptı.

Glifosat bazlı herbisitler dünyadaki en yaygın yabancı ot kontrol ürünleri olarak biliniyor ve 40 yıldan uzun süredir kullanılmakta. Glifosat, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te yayınlanan raporunda "olası kansorejen" listesinde yer alıyor.

Alman Bayer'in geçen yıl 62,5 milyar dolara satın aldığı ABD'li Monsanto tarafından üretilen Roundup adlı herbisit, dünyada en çok kullanılan tarım ilacı olarak biliniyor.

Monsanto firmasının ürettiği glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı iddiasıyla, Bayer, ABD’de 18 bin kişi tarafından açılan milyarlarca dolarlık davalarla uğraşmak zorunda kalıyor.

Avusturya, temmuzda yabani ot ilaçlarında kullanılan glifosat tümüyle yasaklayan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olmuştu.

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanması yönünde çalışma yaparken, Almanya’nın, 2017'de Avrupa Birliği’nde (AB) yabancı ot ilacı glifosat kullanımının 5 yıl daha uzatılmasına "evet" oyu vermesi hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) arasında ihtilafa yol açmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:17
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