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Spor

Almanya futbola dönüyor

Almanya hükümeti, ülkede liglerin mayıs ayının 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:53:27 -
Almanya futbola dönüyor

Almanya hükümeti, ülkede liglerin mayıs ayının 2. haftasından sonra başlayabileceğini açıkladı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede spor organizasyonları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu bugün liglerin haziran ayında başlayacağını duyurmasının ardından, futbolla ilgili bir karar da Almanya’dan geldi. Alman hükümeti, ülkede futbol liglerinin mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Liglerle ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.

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