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Aktüel

Almanya, Fransa ve Polonya’dan Belarus’a "özgür ve adil seçimler düzenleme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:43:17 -
Almanya, Fransa ve Polonya’dan Belarus’a "özgür ve adil seçimler düzenleme" çağrısı

BERLİN (AA) – Almanya, Fransa ve Polonya, Belarus’a, 9 Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin özgür ve adil bir şekilde düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından yapılan ortak açıklamada, Belarus’daki mevcut gelişmelerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Belarus halkının temel özgürlüklerini kullanmasının arkasında olunduğu ve Belarus Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin desteklendiği kaydedildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisine (ODIHR), AGİT Parlamenterler Meclisine ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine seçimleri gözlemleme imkan verilmemesinden endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle Belarus makamlarını yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerini özgür ve adil şekilde yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Belarus yönetiminden siyasi tutukluların serbest bırakılması istenilen açıklamada, insan haklarını ihlal eden şiddet ve eylemlerden kaçınılması ve Belarus halkının iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Belarus’un Avrupa Birliği’nin (AB) önemli komşusu olduğu vurgulanan açıklamada,"İlişkilerimiz son 10 yılda zor ama umut verici bir diyalog ve pratik iş birliği ile şekillendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, elde edilen ortak başarıların boşa çıkmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

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