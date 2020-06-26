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Almanya, Fransa ve İtalya’dan Libya’daki taraflara "çatışmaları durdurma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:48:36 -
Almanya, Fransa ve İtalya’dan Libya’daki taraflara "çatışmaları durdurma" çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya, Fransa ve İtalya, Libya’daki taraflara "çatışmaları durdurma" çağrısında bulundu.

Üç ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Libya’daki durumun daha da kötüleşmesi ve gerginliğin bölgede artması riski nedeniyle Almanya, Fransa ve İtalya’nın Libya’daki tüm taraflara, çatışmaları hemen ve ön koşulsuz durdurma, silahlanmaya son verme çağrısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, yabancı aktörlerden ihtilafa karışmaya son vermeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı silah ambargosu kararına tamamen uymaları istendiği aktarıldı.

Kalıcı ve güvenilir bir ateşkesin imzalanmasına imkan vermek için BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde 5+5 askeri komitedeki müzakerelerin hızlı şekilde sonuçlanmasından yana olunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, ihtilafta kalıcı bir çözüm için gerekli Libya içi bir siyasi diyaloğun somut olarak yeniden başlatılması konusunda gerekli ortamı oluşturmak için önemli bir yapı taşıdır. 6 Haziran’daki Mısır girişimi dahil bu konudaki tüm çabalar desteklenmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasını ve Libya’daki krize ilişkin müzakere edilmiş siyasi çözümü destekleyecek her türlü girişimin kapsayıcı ve tek geçerli çerçeveyi teşkil eden Berlin sürecine sıkıca bağlı olması gerektiği kaydedildi.

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