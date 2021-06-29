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Teknoloji Almanya Facebook'a savaş açtı
Teknoloji

Almanya Facebook'a savaş açtı

Almanya'da, devlet kurumlarından Facebook sayfalarını kapatmaları istendi. Kurumlara, yıl sonuna kadar süre verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 23:26:00 -
Almanya Facebook'a savaş açtı

Almanya'nın gündeminde Facebook ile ilgili kritik bir talep var. Ülkenin özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Güvenliği Dairesince üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderildi.

Daire, devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının kapatılmasını istedi ve bunun için yıl sonuna kadar süre verdi.

Kapatılması talebine ise kullanıcı bilgilerinin güven altında olmaması gerekçe gösterildi.

Talep inceleniyor

Sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığı belirtildi.

Yazıda Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığının altı çizildi.

Yazının ulaştığı kurumlar, talebin incelendiğini açıkladı.

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