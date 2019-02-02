Almanya endişeli: INF'siz dünya daha tehlikeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklaması sonrası dünyanın daha güvensiz hale geldiğini vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Maas, "ABD, INF'den çekiliyor. Maalesef Rusya, anlaşmaya bağlılığını yeniden tesis etmeye hazır değil. INF olmadan, daha az güvenlik olacak. Silahları artırmaya ilişkin değil, silahlar üzerinde herkesin kabul edeceği kontrol mekanizmasını sağlamaya yönelik tartışmalara ihtiyacımız" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin "Rusya tarafından zaten ihlal ediliyor" iddiasıyla INF'den çekilme kararı sonrası takvime açıklık getiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, anlaşmadan doğan yükümlülüklerini cumartesi günü askıya alacaklarını belirtmişti.

Avusturya: ABD'nin kararı üzüntü verici

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, ABD'nin INF'den çekilme kararının üzüntü verici olduğunu belirterek Moskova ve Washington'u anlaşmaya korumaya yönelik diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

1987 yılında imzalanan INF'nin Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilimin azalmasının başlangıcı ve dolayısıyla Soğuk Savaş'ın sona ermesi yolunda yaşanan önemli bir gelişme olduğunu anımsatan Kneissl, "ABD, yeni silahlanma yarışından ve silahların kısıtlanmasına ilişkin diğer önemli anlaşmaların iptalinin önünü açmasından kaygılanmamız için gerekçe sunuyor. Mevcut anlaşmaları korumalıyız, zira onlar güvenliğimizi sağlıyor. Orta menzilli füzelerin 30 yıl aradan sonra yeniden konuşlandırılması, Avrupa'daki nükleer tehdidi hissedilir derecede artırır" dedi.