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Spor Almanya, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakibi ABD'yi mağlup etti
Spor

Almanya, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakibi ABD'yi mağlup etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakibi ABD'yi mağlup etti

Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.

 

Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

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