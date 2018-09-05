Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye, Almanya'nın önemli bir partneridir

lmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki gün sürecek Türkiye ziyareti öncesinde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Maas, Ankara ile yakınlaşma mesajları verdi. Alman Bakan daha sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir de Türkçe mesaj yayımladı.

Maas, "Türkiye büyük bir komşunun ötesinde, Almanya'nın da önemli bir partneridir. İlişkilerimizi daha da iyileştirmek için güçlü bir iradeye sahibiz. Türkiye seyahatimle buna katkıda bulunmak istiyorum" dedi.