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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Sudan'da

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk:- "Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması için yapılan görüşmelerde ABD yönetimi ile ciddi ilerlemeler kaydettik"- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas:- "Geçiş döneminde destek olmak için Sudan Dostları Grubunu kurduk. Ekonomik kalkınmanın sağlanması için herkesi Sudan hükümetini desteklemeye çağıracağız. Sudan'a nasıl mali destek sağlarız onu tartışıyoruz"

03 Eylül 2019 Salı 18:32
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması için yapılan görüşmelerde ABD yönetimi ile ciddi ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Hamduk, "Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması için yapılan görüşmelerde ABD yönetimi ile ciddi ilerlemeler kaydettik. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Sudan'daki geçiş döneminin zorluklarını ele aldık." dedi.

Hamduk, yerel para birimindeki değer kaybının durdurulması, enflasyonun düşürülmesi ve bankacılık sistemine güvenin yeniden tesis edilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Sudan Başbakanı, geçen ay sonunda açıklanması beklenen kabinedeki gecikmenin kadın üyelerin katılım oranı ve bölgelerin temsilindeki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını kaydetti.

Sudan'da sivil hükümetle ekonomik iş birliğini sürdürme zamanının geldiğini dile getiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas da "Geçiş döneminde destek olmak için Sudan Dostları Grubunu kurduk. Ekonomik kalkınmanın sağlanması için herkesi Sudan hükümetini desteklemeye çağıracağız. Sudan'a nasıl mali destek sağlarız onu tartışıyoruz. Almanya parlamentosunda kalkınma konusunda iş birliği teklifi sunacağız." diye konuştu.

Maas, "Ekonomik kalkınmanın başlıca şartı Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılmasıdır. Bu konuda Hamduk hükümetine destek olacağız. Bu ayki BM Genel Kurulu'nda bu konuyu gündeme getireceğiz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Başkanı Maas, Sudan lideri Ömer el-Beşir'in 11 Nisan'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılması sonrası Avrupa Birliği'nden Hartum'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Dışişleri Bakanı oldu.

Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere dün gece 30 kişilik heyetle Afrika turunun ilk durağı Sudan'a gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de bir araya gelecek.

Maas'ın 4 günlük Afrika turu kapsamında bu akşam Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geçmesi bekleniyor.










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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:32
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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