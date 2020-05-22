Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı:

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, bu yıl bayramın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kaldığını belirten Steinmeier, "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Sizler ve hepimiz için gelecek seneye bayramı tekrar birlikte kutlayabilmeyi diliyorum. Bu sene bayramı alışık olduğumuz gibi birlikte kutlayamıyoruz. Ama içten bir huzurla ve teselli sunan ve güç veren bir inançla birbirimize bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Anayasanın din özgürlüğünü güvence altına aldığına dikkati çeken Steinmeier, "Ama yine de insan hayatını kurtarmak için insanların toplanarak buluşmalarına geçici olarak sınırlama getirmemiz gerekliydi. Bu sert kurallara uyan ve virüse karşı mücadelede ilk başarıları elde etmemize katkıda bulunan hepinize bugün şükranlarımı iletiyorum. Anlayışınız, sorumluluk bilinciniz ve sağduyulu davranışınız için teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ramazan, Hanau’da işlenen ırkçı terör saldırısının da gölgesinde kalıyor"

Mesajında Almanya'daki ırkçı saldırılara da değinen Steinmeier, Ramazan Bayramı'nın Hanau’da işlenen ırkçı terör saldırısının da gölgesinde kaldığını vurguladı.

Steinmeier, Hanau'daki saldırıda ırkçı kin duygusunun gözünü kör ettiği failin kurbanları arasında birçok Müslüman olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Saldırı beni derinden sarstı. Saldırı barışçıl ve birlikte yaşamımıza, bu ülkede birbirimizle paylaştığımız tüm değerlere bir saldırıydı. İnsan onuruna saygıya, hoşgörü ve çeşitliliğe, inanç özgürlüğüne bir saldırıydı. Cumhurbaşkanı olarak toplum olarak her türlü ırkçı kışkırtmaya karşı kararlı bir şekilde karşı koymak için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Kin ve dışlamaya, Müslümanlara ve camilere şiddetli saldırılara tahammül etmemeliyiz, buna izin vermemeliyiz. Bu her birimizin görevidir. Ve devletin görevi, sizi korumaktır."