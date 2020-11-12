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Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslüman askerler için sürpriz istek
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslüman askerler için sürpriz istek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ordusu Bundeswehr’in 65’inci kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:06:00 -
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslüman askerler için sürpriz istek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de düzenlenen ve 1955'de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıldönümü töreninde konuştu.

Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı. Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydetti.

Steinmeier, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatıldı.

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