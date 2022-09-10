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Dünya Almanya çareyi atık yağda aramaya başladı
Dünya

Almanya çareyi atık yağda aramaya başladı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enerji krizinin pençesine düşen Avrupa akla gelebilecek her metodu deneyerek yakıt üretmeye çalışıyor. Almanya'da "Her damla kıymetli" sloganıyla yola çıkan bir şirket, restoranlar ve evlerden kullanılmış yağları topluyor. Filtre edilerek temizlenen yağlar daha sonra rafinerilerde biyodizel haline getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 16:34:00 -
Almanya çareyi atık yağda aramaya başladı

Enerji krizi ile mücadele eden Almanya alternatif yakıt arayışında. Atık yağlardan biyodizel üretimi yapan şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Biyodizele dönüştürülüyor

Bavyera'da "Her damla kıymetli" sloganıyla yola çıkan şirket, restoranlar ve evlerden kullanılmış yağları topluyor. Filtre edilerek temizlenen yağlar daha sonra rafinerilerde biyodizel haline getiriliyor.

Alman girişimciler enerji krizi ortamında geri dönüştürülmüş biyo-yakıtların önemine vurgu yapıyor.

Şirketten bir yetkili, "Atık yağları değerlendirmediğimizde kıymetli bir hammaddeyi israf etmiş oluyoruz. Bu yağları kullanarak karbondioksit açısından nötr yakıtlar üretmemiz mümkün" dedi.

Şirket yetkilileri özellikle yeme içme sektöründe tonlarca yağın çöpe gittiğini vurguluyor. Geri dönüştürülen biyoyakıtlar birçok farklı ulaşım aracında kullanılabiliyor.

Atık yemelik yağların sadece biyodizele değil uçak yakıtına ve gemiler için biyo-kerosene dönüştürülebiliyor. Uzmanlarsa Almanya'da yerel biyo yakıt dönüşüm programlarının sayıca kısıtlı olduğuna dikkat çekiyor.

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