  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güney Kore'yi protesto ettiler! Devlet sessizliğini bozdu: istifasını sunan doktorlar için 4 gün süre! Tepki yağdı

Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Rusya'dan ilan edildi! İstanbul, İzmir, Ankara'da: benzin, motorin fiyatları

Çin hedef yükseltti: uzay yarışında dünyaya meydan okudu! 300'den fazla uydu, araç gönderecek! Yatırım yaptı

BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti

Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler

Alman firkateyni 2 füze attı: 'yanlışlıkla’ vuruldu! Skandal roket saldırısı! Ortalık yine karıştı

Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı

Meteoroloji uzmanından uyarı: Hava durumu hakkında duyuru, tahminleri! İstanbul'a kar yağacak mı? Son tahmin

YRP Başkanı Erbakan’a Ankara esnafından tepki: Muhalefetle bir oldunuz

ABD devinin sektördeki 'dinamik fiyatlandırma' planı açıklaması olay oldu: gündeme damga vurdu!
Dünya Almanya çalışma kampmı alışkanlığından kurtulamıyor! 'Sığınmacıları zorla çalıştıralım'
Dünya

Almanya çalışma kampmı alışkanlığından kurtulamıyor! 'Sığınmacıları zorla çalıştıralım'

Yeniakit Publisher
2024-02-29 03:47:00 -
Almanya çalışma kampmı alışkanlığından kurtulamıyor! 'Sığınmacıları zorla çalıştıralım'

Almanya Bölge Yönetimler Birliği, ülkede istihdam edilebilir durumdaki tüm sığınmacıların zorla çalıştırılması gerektiğini açıkladı.

Almanya Bölge Yönetimler Birliği Başkanı Reinhard Sager, yerel basına yaptığı açıklamada, devletten gelen mali desteğin koşulsuz olmaması gerektiğini savundu.

Federal hükümete Sığınmacılara Yardım Yasası'nın değiştirilmesi yönünde çağrı yapan Sager, "Almanya'da uzun süre yaşayan herkes çalışmak zorundadır. Toplumun beklediği şey bu ve birçok mültecinin de istediği şey bu. Gelecekte mültecilerin sadece hayır işlerinde çalışmalarına değil, özel şirketlerde çalışmalarına da izin verilmeli." ifadesini kullandı.

Sadece birkaç belediyenin sığınmacılardan hayır işlerinde yararlandığını belirten Sager, özellikle personel sıkıntısı yaşanan yerlerde sığınmacıları işçi olarak şirketlere sunulması gerektiğine işaret ederek, "Önemli olan işin toplum için katma değeri değil, gönderdiğiniz sinyaldir." dedi.

Sager, federal hükümete yönelik yaptığı çağrıda, ülkede istihdam edilebilir durumdaki tüm sığınmacıların zorunlu olarak çalışmasını istedi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti
Ekonomi

BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilanı bırakan bir firma, Türkiye’den pişirme ekipmanları satın alacak. Öte yandan Dubai ve Kuzey Emirlikler ..
Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı

Kraliyetten ayrılan Prens Harry, güvenlik derecesinin düşürülmesi yönündeki kararın ardından İngiltere hükümetine karşı açtığı Yüksek Mahkem..
CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti
Yerel

CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti

CHP İzmir’de meclis üye ve belediye başkan adaylıklarına tepkiler devam ediyor. Foça’daki ilçe yönetiminin art arda yaşanan istifalarla düşm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23