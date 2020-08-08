  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:20:48 -
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

BERLİN (AA) - Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

Bulgaristan’da Blagoevgrad, Dobriç ve Varna kentleri, Romanya’da da Argeş, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti ve Timiş bölgeleri artan Kovid-19 vakaları sebebiyle bu listeye dahil edildi.

Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Lüksemburg, İspanya’nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri ile Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan ve Romanya’daki söz konusu kent ve bölgeler için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya’da, riskli bölgelerden dönenlerin bugünden itibaren Kovid-19 testi yaptırmaları zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1122 artarak 215 bin 366’a yükseldi.

Böylelikle son üç günde Almanya’da günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı üst üste 1000’nin üstünde çıktı.

Yeni vaka sayısı perşembe günü 1045, dün de 1147 olarak açıklanmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 9 bin 195, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 400 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret..
Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır
Ekonomi

Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan, hükümete akıl vermeye kalktı. Hükümete sözde 10 maddelik öneri sunan Babacan, "Bunları ..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı