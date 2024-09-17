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Medya "Almanya bizi kıskanıyor" geyik mi? 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yok
Medya

"Almanya bizi kıskanıyor" geyik mi? 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yok

Yeniakit Publisher
2024-09-17 19:35:00 - 2024-09-17 14:25:25
"Almanya bizi kıskanıyor" geyik mi? 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yok

Sabah yazarı Melih Altınok, İstanbul Havalimanı'nın başarısının Batı tarafından kıskanıldığını söyledi. Altınok, havalimanının eleştirildiği dönemde birçok kişinin "Almanya bizi kıskanıyor" söylemiyle alay ettiğini hatırlattı. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi bağlantı veren havalimanları arasında birinci sıraya yükseldiğini belirten Melih Altınok, Türkiye’nin uluslararası alandaki başarılarının küçümsendiğini ifade etti. Altınok, şunları kaydetti:

Sabah yazarı Melih Altınok, İstanbul Havalimanı'nın başarısının Batı tarafından kıskanıldığını söyledi. Altınok, havalimanının eleştirildiği dönemde birçok kişinin "Almanya bizi kıskanıyor" söylemiyle alay ettiğini hatırlattı. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi bağlantı veren havalimanları arasında birinci sıraya yükseldiğini belirten Melih Altınok, Türkiye’nin uluslararası alandaki başarılarının küçümsendiğini ifade etti. Altınok, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nın daha yapımına başlanmadan, adı bile belli değilken yükselen itirazları, fondaş medyadaki karşı kampanyayı hatırlıyorsunuz değil mi?

"Sırf Atatürk'ün adını hava limanlarından silmek için yapılıyor" bile denmişti.

Hükümetin "Frankfurt Havalimanı'na rakip olacak" şeklindeki savunmaları ise "He Almanya bizi kıskanıyor" geyiklerine konu olmuştu.

Bitince ise çok büyük diye burun kıvırdılar.

Sonuç ne oldu?

Ne olacak? ABD'nin ve Avrupa'nın kentleri köhnerken, Türkiye'nin önündeki en az 20 yıllının ihtiyacını karşılayacak diğer dev alt yapı yatırımları gibi, İstanbul Havalimanı da şimdiden nasıl bir ihtiyaca binaen yapıldığını kanıtladı.

Kısa sürede dünyanın en yoğun havalimanları arasına girdi. 2023'de dünyanın en iyi bağlantı veren havalimanları arasında Franfurt'un ardından ikinci sıradaydı. CNN İnternational geçtiğimiz günkü haberinde, Cirium'un 2024 verilerine göre İstanbul Havalimanı bu yıl Frankfurt'u geçip birinci olduğunu duyurdu... Almadığı ödül de kalmadı.

Evet, Devletler insan değil birbirlerini kıskanmazlar. Ama doğal rakiplerdir.

Ve doğup büyüdüğü memleketin, pasaportunu taşıdığı ülkenin hayran olduğu Avrupa'ya rakip olma iddiasını bile komik bulan 'Bizden adam olmaz'cılar kendilerini aşağılaya dursun, bu rekabetin hiç şakası yoktur."

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