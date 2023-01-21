Almanya bir alem! Kömür protestocularını gözaltına alıyor, ‘yeşil hafta’ fuarı açıyor

Uluslararası Tarım, Gıda ve Beslenme Fuarı ‘Yeşil Hafta’, koronavirüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

FUARIN açılışını Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir ile Berlin Başbakanı Franziska Giffey birlikte yaptı. Fuar, 29 Ocak’a kadar açık kalacak. Katılımcı ülkelerin stantlarını gezen Özdemir ve Giffey, kendilerine sunulan yöresel ikramların tadına baktı. Yeşil Hafta, geçen yıl son anda koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl biraz küçülerek açılan fuarda ilk kez konuk ülke yer almadı. Fuara 60 ülkeden yaklaşık 1400 katılımcı stant açtı. 2020 yılında yapılan fuarda ise 1800 katılımcı yer almıştı. Özellikle tarımda önemli rol oynayan Ukrayna ve Rusya bu yıl fuarda yer almadı.

‘NEDEN EVDE YILAN BESLENSİN?’

Federal Tarım Bakanı Özdemir, fuar öncesinde verdiği bir demeçte, örümcek, kertenkele gibi bazı egzotik hayvan türlerinin evde beslenmesinin yasaklanması gerektiğini kaydetti. Neue Berliner Redaktionsgesellschaft adlı medya kurumuna demeç veren Özdemir, “Örneğin yılan ya da bukalemun gibi evde beslenmesi zor olan egzotik hayvanlara neden ihtiyaç duyulsun ki? Bunu hiçbir zaman anlamadım. Bazı insanlar, benim görüşüme göre özel evlerde yeri olmayan hayvanları alıyor” dedi. Beslenmesine izin verilen hayvanların bir listesinin hazırlanabileceğini, bunun için AB düzeyinde ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini belirten Özdemir, hayvan barınaklarının egzotik hayvanlar nedeniyle sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özdemir, barınakların bu tür hayvanlardan kolay kurtulamadığını ve bu nedenle maliyetlerin yüksek olduğunu ifade etti.