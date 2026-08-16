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Yeniakit Publisher
Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

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Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

3 Haziran günü hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar’ın ölümünün üzerinden 2 ay geçti.

#1
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

4 Haziran günü düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Reha Muhtar’ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı’na defnedilmişti.

#2
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

MAL VARLIĞI GÜNDEME GELDİ Reha Muhtar’ın Bodrum’da hayatını kaybetmesinin ardından miras ve mal varlığına ilişkin detaylarda gündem geldi.

#3
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

66 yaşındaki Reha Muhtar’ın vefatının ardından ise geriye mal varlığı konusu da merak edildi.

#4
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

BALTALİMANI'NDAKİ YALI'NIN KİME KALACAĞI MERAK EDİLİYOR Muhtar’ın Baltalimanı’ndaki yalısının kime kalacağı ve vasiyetiyle ilgili merak edilen konular gündeme geldi.

#5
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

Muhtar’ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı, çocukları, miras hukuku açısından olası mirasçıları ve servetine dair merak edilenlerin ise Eylül ayında açıklanması planlanıyor.

#6
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

Gazetecinin basına yansıyan mal varlıkları arasında, Yeniköy’de 2 ev, Baltalimanı’ndaki yalı, bankadaki mevduat hesabı, yurtdışında bir adet gayrimenkul, kira getirisi bulunan 3 ev yer alıyor.

#7
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

Muhtar’ın manevi kızı olarak gördüğü Ayşe Nazlı ve biyolojik çocukları, Mina Deniz ve Poyraz Deniz’de bulunuyor.

#8
Foto - Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...

Reha Muhtar’ın manevi kızı Ayşe Nazlı’yı resmi olarak evlat edinmedi ancak mirasından pay bırakma hakkı da bulunduğu öğrenildi.

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