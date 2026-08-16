Reha Muhtar'ın mirası dudak uçuklattı: Evler, Yalı banka hesabı...
3 Haziran günü hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar’ın ölümünün üzerinden 2 ay geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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3 Haziran günü hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar’ın ölümünün üzerinden 2 ay geçti.
4 Haziran günü düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Reha Muhtar’ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı’na defnedilmişti.
MAL VARLIĞI GÜNDEME GELDİ Reha Muhtar’ın Bodrum’da hayatını kaybetmesinin ardından miras ve mal varlığına ilişkin detaylarda gündem geldi.
66 yaşındaki Reha Muhtar’ın vefatının ardından ise geriye mal varlığı konusu da merak edildi.
BALTALİMANI'NDAKİ YALI'NIN KİME KALACAĞI MERAK EDİLİYOR Muhtar’ın Baltalimanı’ndaki yalısının kime kalacağı ve vasiyetiyle ilgili merak edilen konular gündeme geldi.
Muhtar’ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı, çocukları, miras hukuku açısından olası mirasçıları ve servetine dair merak edilenlerin ise Eylül ayında açıklanması planlanıyor.
Gazetecinin basına yansıyan mal varlıkları arasında, Yeniköy’de 2 ev, Baltalimanı’ndaki yalı, bankadaki mevduat hesabı, yurtdışında bir adet gayrimenkul, kira getirisi bulunan 3 ev yer alıyor.
Muhtar’ın manevi kızı olarak gördüğü Ayşe Nazlı ve biyolojik çocukları, Mina Deniz ve Poyraz Deniz’de bulunuyor.
Reha Muhtar’ın manevi kızı Ayşe Nazlı’yı resmi olarak evlat edinmedi ancak mirasından pay bırakma hakkı da bulunduğu öğrenildi.
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