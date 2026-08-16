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Sonra "Vay ben duymadım" demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Sonra “Vay ben duymadım” demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

#1
Foto - Sonra "Vay ben duymadım" demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bugün düzenlenecek triatlon şampiyonası kapsamında saat 04.45'ten programın bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar, Cuma Yolu Caddesi ile Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı.

#2
Foto - Sonra "Vay ben duymadım" demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

#3
Foto - Sonra "Vay ben duymadım" demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ayrıca, TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol, TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti, Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı kapatıldı.

#4
Foto - Sonra "Vay ben duymadım" demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Alternatif olarak Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu istikameti, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli Ankara istikameti ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti kullanılabilecek.

#5
Foto - Sonra "Vay ben duymadım" demeyin! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı kapalı olacak. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Büyükdere ile Uğur Mumcu caddelerine yönlendirilecek.

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