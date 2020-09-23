Almanya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

BERLİN (AA) - Alman Hükümeti, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını bildirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Lukaşenko'nun bugünkü yemin töreninin gizlice hazırlanmış olmasına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Belarus'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz."

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.



Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.



Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.



