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Dünya Almanya Başbakanı'na döner protestosu
Dünya

Almanya Başbakanı'na döner protestosu

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 23:59:00 -
Almanya Başbakanı'na döner protestosu

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar sürüyor.

Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 avro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 avro olsun." diyor.

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.

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