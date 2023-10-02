Almanya Başbakanı Scholz’dan Türkçe kınama
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırısını Türkçe mesajla kınadı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimini yayınlandığı Türkçe açıklamayla kınayarak, “Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Türk ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.
Almanya, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı girişimini Türkçe mesaj ile kınadı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından Türkçe ve Almanca yaptığı açıklamada, “Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Türk ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı.
Kaynak: İHA
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